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23 Haziran 2017 17:44

Ankara Kalkınma Ajansı ile SÜ arasında işbirliği protokolü

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen ve Selçuk Üniversitesi’nin (SÜ) destekleriyle Sosyal Sorumluluk Platformu (SSP) kapsamındaki projelerden Düşlerimi Gerçekleştiriyorum Derneği’nin “Bilgimle Görebiliyorum” projesinin işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Kalkınma Ajansı ile SÜ arasında işbirliği protokolü

23 Haziran 2017 17:44


Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ile Düşlerimi Gerçekleştiriyorum Derneği arasında Türkiye’deki görme engelli vatandaşların, mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin ve sığınma hakkı arayan ikincil koruma konumundaki kişilere, kurs ve seminer gibi eğitim çalışmaları düzenlenecek. Görme engelli vatandaşların temel haklardan yararlanması, temel insani ihtiyaçların karşılanması için braille alfabesi ile Türkçe, Arapça, İngilizce alanlarında kurslar açılacak. İşbirliği protokolü Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Düşlerimi Gerçekleştiriyorum Derneği Başkanı İsmail Altunok tarafından imzalandı.


Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, çok önemli bir proje için işbirliği yapılmakta olduğunu belirterek, başarılı bir uygulama süreci yaşanmasını umduğunu söyledi. Dernek Başkan Yardımcısı Vahiba Çaker, proje ile görme engellilerin eğitim fırsatlarına ulaşmalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını beyan etti.


Sosyal Sorumluluk Platformu Yürütme Komisyonu Başkanı Muhammed Seyid Pehlivan platform kapsamında yer alan bir projeye destek oldukları için Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’e teşekkür ettiklerini ifade etti.


İmzalanan işbirliği protokolü ile birlikte, Sosyal Sorumluluk Platformunda yer alan 28 projeden sekizincisine destek sağlanmış oldu. www.sosyalsorumluluk.org.tr adresinden yayın yapmakta olan Platform, diğer projeler için işbirliği, sponsor ve gönüllü arayışlarına devam ediyor.




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