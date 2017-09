Olay, saat 23.30 sıralarında Ankara Çankaya Çayyolu Mahallesi 2875. Sokak meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde 06 DCT 71 plakalı otomobiliyle gelen Aydın Sümer, burada alkol almaya başladı. Sümer, bir süre sonra sokaktaki Uğur Can Y. (21) ve babası B.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Uğur Can Y. yanlarındaki av tüfeğiyle Sümer’i sırtından vurdu. Ağır yaralanan Sümer, aracının sürücü koltuğuna yığıldı. Bir süre sonra sokaktan geçen bir mahalle sakini, yolun ortasında duran otomobilin durumundan şüphelenerek aracın yanına gittiğinde Sümer’in hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sümer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin 06 FV 1366 plakalı kiralık otomobil ile Konya istikametine kaçtığını tespit etti.

Konya polisinin kurduğu barikatta yakalandı

Çevre illere kişilerin ve aracın eşkalinin bildirilmesinin ardından Konya polisi, şehrin giriş ve çıkışında aracın il merkezine gelme ihtimaline karşı önlem aldı. Altınekin ilçesi civarında görülen aracın hızla Konya istikametine geldiği belirlendi. Konya Ankara karayolu Havaalanı kavşağında tırlarla barikat kuruldu, araç takibe alındı. Şehir merkezine yaklaşan şüpheliler durumu fark etmeden polis ekiplerinin kurduğu barikata takılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin suç aletini yolda attıkları öğrenildi. Kurulan barikatta gözaltına alınan şüphelinin polisin neden Konya’ya geliyordunuz sorusuna, "Konya üzerinden Antalya’ya tatile gidiyorduk” dediği öğrenildi. Şüpheliler, Konya Emniyetindeki işlemlerinin ardından Ankara Emniyetine teslim edildi.