Annelere özel Çanakkale gezisi

Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi, annelere yönelik olarak Çanakkale gezisi düzenledi.

Geziye, “Beyşehir'in anneleri” adlı sosyal medya grubunda yer alan ilçede yaşayan anneler katıldı. Çanakkale gezisi kapsamında, anneler Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahindere ve Soğanlıdere şehitliklerini gezdi. Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve savaşın seyrini değiştirdiği bataryayı da ziyaret eden anneler, tur rehberlerinin anlatımı eşliğinde Seddül Bahir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, abide, meçhul asker anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı gibi tarihi alanları gezerek bundan tam 103 yıl önce yazılan kahramanlık destanının sıcaklığını hala koruyan hatıralarını görme imkanı buldu. Gezi esnasında şehitler için dualar eden anneler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarına mani olamadı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak “Beyşehir ecdadla buluşuyor” sloganıyla bir süre önce başlattıkları Çanakkale gezisi programlarının sürdüğünü belirterek, geziye toplumun her kesiminden gelen yoğun ilgiye dikkat çekti. Özaltun, son geziye Beyşehir'in annelerini dahil ettiklerini belirterek, “Annelerimizden gelen bu talepleri geri çevirmedik ve onları da Çanakkale'ye uğurladık. Gezinin tamamlanmasının ardından ilçemize dönüş yaptılar. Çanakkale gezisi programları kapsamında ilçemizde yaşayan her yaştan hemşehrimizi şanlı ecdadımızla buluşturmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Anneler grubu geziye iştirak eden 4.kafilemizdi. Şu ana kadar yaklaşık 200 hemşerimizi Çanakkale'de ecdatla buluşturduk” dedi.

Geziye katılan anne Ayşe Kaplan, Beyşehir anneleri olarak kendilerine böyle bir imkanı sağladığı için Belediye Başkanı Murat Özaltun'a teşekkür etti.

Anne Nuray Özcan Karagöz de, Çanakkale'yi gezmenin her insana nasip olamayacağını belirtirken, “Çok duygulandık, yeri geldi ağladık, şehitlerimizin yaşadıklarını bir anda biz de yaşamış gibi olduk. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.