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30 Haziran 2018 11:13

Annesi ölen kuzuyu sahiplendi, hiç yanından ayrılmıyor

Konya’da, annesi ölünce sahiplenilen kuzu, kendisine bakan kişinin yanından hiç ayrılmıyor.

Annesi ölen kuzuyu sahiplendi, hiç yanından ayrılmıyor

30 Haziran 2018 11:13

Boncuk isimli kuzu sahibiyle çarşı pazar geziyor, alışverişe gidiyor.


Canlı hayvan alım satımı yapan Alaattin Çelik bir süre önce annesi ölen kuzuyu sahiplendi. Boncuk ismini verdiği yetim kuzuya evladı gibi bakan Alaattin Çelik, hayvanı yanından ayırmıyor. Boncuk’la çarşı pazar gezen Çelik, birlikte alışverişe gidiyor.



"Kuzuyla gönül bağımız var"


Kuzusuyla bağının nasıl başladığını anlatan Alaattin Çelik, “Bir tane koyunumuz vardı, rahatsızlandı ölecekti, ölmesin diye kestik. Gebeydi keser kesmez boncuğu annesinin karnından çıkarttık. O gündür bu gündür benimle beraber, büyüttük işte. Günümüzün çoğunu beraber geçiriyoruz. Takriben 3, 3 buçuk ay kendi evimde besledim, benimle beraber yatardı, artık biraz büyüyünce yaramazlık yapınca, evde durduramadık. Kendisine özel bir yer yaptık, orada muhafaza ediyoruz. Şuanda geceleri kendi başına yatar, gündüzleri benimle beraber gezer. Nereye gidersem gideyim gelir, peşimi bırakmaz, bırakınca beni bağırmaya başlar. Kuzu hemen hemen dört buçuk aylık oldu. Kuzuyla gönül bağımız var. Mesela hastaneye gittim, kardeşime bıraktım. Hastanenin kantininde bağırmaya başladı, kardeşim beni arıyor ’Abi gel bu durmuyor’ diye, telefonu kulağına daya dedim, Boncuk, Boncuk dedim sesini kesti. Tabi o an için hemen bırakıp gelmek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.



"Kendi çocuklarım gibi oldu"


Çelik, Boncuk’un çocuğu gibi olduğunu dile getirerek, "2 tane çocuğum var, biri kız biri erkek. Kuzunun onlardan farkı kalmadı benim için. Ailemin de bu konuda düşüncesi aynı, Boncuk’u hepimiz seviyoruz. Bazen eşim Boncuk’un banyosunu yaptırır, çoğu zaman zaten ilgileniyorum her şeyiyle" dedi.




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