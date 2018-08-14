Arabayı tavanına oturup kullanan sürücüye ceza

Sürücüye değişik maddelerden toplam 2 bin 158 lira ceza yazıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken camdan araç üzerine çıkarak tavanına oturup direksiyonu ayaklarıyla kontrol eden sürücüyü gören vatandaşlar cep telefonuyla görüntü çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülendiği fark eden sürücü de aracını bu şekilde kullanmaya devam etti. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri sürücüyü tespit etmek için çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilin sürücüsünün S.Ç. olduğu tespit edildi. S.Ç’ye Karayolları Trafik Kanunu madde 47/1D trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, madde 73 saygısızca araç kullanmak, madde 78/1A seyir halindeyken emniyet kemeri takmamak ve madde 65/1G(2) araç dışına yolcu bindirmek maddelerinden toplam 2 bin 158 TL trafik para cezası uygulandı. Para cezası tebliğ edilen S.Ç’nin, TCK’nın 179/2 maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği bildirildi.