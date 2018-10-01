Araç çalmak isterken suçüstü yakalandı

Konya'da uzun süredir takip ettiği aracı otoparktan çalmak isteyen bir kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Kuzgunkavak Caddesi üzerindeki bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir otoparkta park halinde bulunan 42 HJ 740 plakalı otomobili takibe alan Ahmet A. (19), aracın penceresini tornavidayla açtı. Şüpheli, aracı düz kontak yaparak çalıştırmak için uğraştığı sırada sırada devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler park halindeki otomobilin içerisinde el feneriyle bir kişinin olduğunu fark etti. Otoparka giren ekipler, araç içerisindeki şüpheli Ahmet A'yı yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, polis, plaka sorgulama sisteminden araç sahibine ulaşarak olay hakkında bilgi verdi.

Şüpheli Ahmet A., Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ahmet A.'nın ilk ifadesinde, “Üç gündür eve gitmedim. Otoparktaki aracı fark ettim. Bir süredir aracı takip ediyorum. Aracı ilk önce kontrol ettim ardından aracı düz kontak yaparak götürüp parçalayarak satacaktım" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin çalmak istediği araçta inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri araç içerisindeki çalışmaları sırasında Ahmet A.'nın kontak bölümündeki kabloları kestiğini belirledi. Şüpheli Ahmet A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.