Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 17:00

Aracıyla menfeze düşen sürücü 6 saat sonra kurtarıldı

Konya’nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkarak menfeze devrilen hafif ticari araçta baygınlık geçiren sürücü, 6 saat sonra kendisine gelip telefonla yardım isteyince kurtarıldı.

Aracıyla menfeze düşen sürücü 6 saat sonra kurtarıldı

21 Haziran 2018 17:00


Kaza, saat 23.00 sıralarında Yunak-Akşehir kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir istikametinden Yunak istikametine seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki 06 PKE 02 plakalı hafif ticari araç, Yunak girişindeki yol yapım çalışması olan mevkideki menfeze düştü. Kaza sonrası baygınlık geçiren sürücü Ahmet Y. 6 saat sonra kendisine gelince telefonla yakınlarını arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Hacı izzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç