Aracıyla menfeze düşen sürücü 6 saat sonra kurtarıldı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yunak-Akşehir kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir istikametinden Yunak istikametine seyir halinde olan Ahmet Y. idaresindeki 06 PKE 02 plakalı hafif ticari araç, Yunak girişindeki yol yapım çalışması olan mevkideki menfeze düştü. Kaza sonrası baygınlık geçiren sürücü Ahmet Y. 6 saat sonra kendisine gelince telefonla yakınlarını arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Hacı izzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.