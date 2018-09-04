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04 Eylül 2018 14:52

Arapça hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler Türkiye’ye geri döndü

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde (AKİF) Arapça hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler dil öğrenimi almak üzere Türk Anadolu Vakfı ve hayırsever vatandaşların da katkılarıyla Ürdün’ün başkenti Amman’da yer alan Îvan Enstitüsünde yaklaşık 1 buçuk ay süren eğitimlerini tamamlayarak yurda döndü.

Arapça hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler Türkiye’ye geri döndü

04 Eylül 2018 14:52


NEÜ’lü öğrenciler bu süreçte uzman hocalar tarafından verilen derslerin yanı sıra, Ürdün Üniversitesinin zengin imkânları ve Ürdün halkının sıcakkanlı yaklaşımları sayesinde, Arapça konuşma becerilerini geliştirme imkânı buldular. Bu eğitim sürecinde öğrenciler, Amman Kalesi, Roma Amfitiyatrosu, Petra Antik Kent, Ceraş Antik Kent, Vadi Rum, Akabe, Aclun Kalesi, Salt Türk Şehitliği gibi daha pek çok önemli mekânı da ziyaret ederek Ürdün kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatını yakaladılar.


Böyle bir etkinlikle hem gezip gördüklerini hem de yeni şeyler öğrendiklerini kaydeden öğrenciler de bu süreçte emeği olan herkese teşekkürlerini ilettiler.




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