NEÜ’lü öğrenciler bu süreçte uzman hocalar tarafından verilen derslerin yanı sıra, Ürdün Üniversitesinin zengin imkânları ve Ürdün halkının sıcakkanlı yaklaşımları sayesinde, Arapça konuşma becerilerini geliştirme imkânı buldular. Bu eğitim sürecinde öğrenciler, Amman Kalesi, Roma Amfitiyatrosu, Petra Antik Kent, Ceraş Antik Kent, Vadi Rum, Akabe, Aclun Kalesi, Salt Türk Şehitliği gibi daha pek çok önemli mekânı da ziyaret ederek Ürdün kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatını yakaladılar.

Böyle bir etkinlikle hem gezip gördüklerini hem de yeni şeyler öğrendiklerini kaydeden öğrenciler de bu süreçte emeği olan herkese teşekkürlerini ilettiler.