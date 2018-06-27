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27 Haziran 2018 12:06

Arasta Çarşısı cephe giydirme çalışmaları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından tarihi Arasta Çarşısı içerisinde yer alan iş yerleri restore ve cephe giydirme çalışmaları başladı.

Arasta Çarşısı cephe giydirme çalışmaları başladı

27 Haziran 2018 12:06


Seyyid Harun Cami ve Çevre Kentsel Tasarım Projesi kapsamında tarihi Arasta çarşısı cephe giydirme çalışmalarını Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bankalar Caddesi girişinden başlayan ve Arasta Çarşısı ve Leblebiciler Çarşısı girişinde bulunan dükkanların cephe giydirme ihalesi yapılmıştı.


Tarihi bir önemi olan ilçenin en eski çarşısı Arasta Çarsın da cephe giydirme çalışmalarının başladığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Seydişehir’in en eski çarşılarından olan arasta çarşımız için hazırladığımız proje Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından onay verilmesi ve ihalesinin tamamlanması ile başladı. Çarşımızda iyileştirme ve düzenleme yapılarak Konya Bedesten Çarşısı gibi örnek bir çalışma olacak. Uzun yıllardır kullanılan dükkanlarımızda cephe giydirme çalışmaları 180 iş günü içerisinde bitirilmesi planlanıyor. 2018 yıl sonunda tamamlanacak olan proje 15 milyon liraya mal olacak. Çalışma tamamlandığında hem tarih yeniden canlanacak hem de ilçedeki ticari hareketlilik ve ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış olacak" ifadelerini kullandı.




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