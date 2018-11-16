Arkadaşını 45 yerinden bıçaklayıp öldüren zanlı eğlence mekanında yakalandı

Konya'da yol kenarında park halindeki araçta 45 yerinden bıçaklanarak öldürülen Erdal Yıldırım'ın cinayet zanlısının yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Olaydan 6 saat sonra bir eğlence mekanında yakalanan cinayet zanlısı, arkadaşını üzerinde bulunan 2 bin 200 lira için öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan 42 CVU 90 plakalı hafif ticari aracın içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde bıçaklandığı belirlenen şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Erdal Yıldırım (48) olduğu tespit edilen şahsın, dün sabah saatlerinde polise ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi. Polisin olay yerinde ve araçta yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılan Erdal Yıldırım'ın boğazından ve vücudunun çeşitleri yerleri olmak üzere 45 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Kanlı elbiseleri çöpte bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü inayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından cinayet zanlısını yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Büfe sahibi Erdal Yıldırım'ın olay günü arkadaşı Mahmut Sami T. (24) ile birlikte olduğunu tespit eden polis, Mahmut Sami T.'nin olay gecesi yüklü bir miktar parayla eğlence mekanına eğlenmeye gideceğini öğrendi. Otogar yakınlarında bulunan eğlence mekanına giden polis, cinayet zanlısı olarak Mahmut Sami T.'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerince yakalandıktan sonra suçunu itiraf eden şahsın, cinayetten sonra kıyafetlerini değiştirerek eskileri çöpe attığını söylediği kaydedildi. Bunun üzerine zanlının kıyafetlerini attığı Fatih Mahallesi Malas Caddesi'ne giden ekipler, çöpteki kanlı kıyafetleri bularak inceledi.

Arkadaşını parası için öldürmüş

Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen cinayet zanlısı Mahmut Sami T., ilk ifadesinde Erdal Yıldırım'ın iş yerini kapattığı sırada cebine yüklü miktarda para koyduğunu gördüğünü anlattı. Arkadaşıyla bir süre araçla gezip alkol aldıklarını söyleyen Mahmut Sami T., "Araçtan ineceğim sırada Erdal Yıldırım'dan cebindeki paraları istedim. Bu duruma karşı çıkarak paraları vermek istemedi. Aramızda tartışma çıktı. Ben elimdeki bıçakla boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra cebindeki paraları aldım" dediği öğrenildi.

Arkadaşının cesedini 15 kilometre gezdirip araç içerisinde bırakmış

Cinayet zanlısı Mahmut Sami T.'nin arkadaşını öldürdükten sonra cesedi yan koltuğa koyduğunu ve ayaklarını da kucağına alarak 15 kilometre araçla gezdiği ortaya çıktı. Kanlar içerisinde kalan arkadaşını Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak üzerinde araç içerisinde bırakan zanlı Mahmut Sami T., ifadesinde, "Çeşmeden bidona su doldurdum kan izlerini temizlemek için. Araç temizlenmeyince bırakıp Yeni İstanbul Caddesi'ne yürüdüm. Taksi durdurmak istedim, üzerim kanlı olunca kimse durmadı. Ben de yürüyerek otogara kadar yürüdüm. Oradan bir taksiye binerek eve gittim. Evde üzerimi değiştirip kanlı elbiseleri çöpe atarak eğlence merkezine gittim" dediği iddia edildi.

Polisteki ifadesinin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı Mahmut Sami T., gazetecilerin "Neden cinayeti işledin" sorusuna "Oldu bir şeyler" diyerek cevap verdi.

Zanlı, hastanedeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edili.