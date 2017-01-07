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07 Ocak 2017 11:18

Arkadaşıyla tartışırken yanlışlıkla sevgilisini öldürmüş

Arkadaşıyla tartışırken yanlışlıkla sevgilisini öldürmüş

07 Ocak 2017 11:18

Konya’da geçtiğimiz günlerde başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden genç kadının, iki arkadaş arasında çıkan tartışmada rastgele ateşlenen silahtan çıkan kurşun sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.
Olay, iki gün önce merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3’ü erkek 5 kişilik arkadaş grubu bir evde buluşarak eğlenmeye başladı. İbrahim Ş, Özbekistan uyruklu Ronava Kalorox (23) ile dışarı çıkmak istedi. Bunun üzerine İbrahim Ş. ve arkadaşı Şakir G. tartışmaya başladı. Tartışma sonrası olayın büyümemesi için İbrahim Ş. arkadaşları tarafından evden çıkarıldı. İbrahim Ş. bir süre sonra cep telefonunu unuttuğunu söyleyerek tekrar eve geldi. İbrahim Ş. ile arkadaşı Şakir G. tekrar tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ş. yanında bulunan tabancayla ateş etmeye başladı. İbrahim Ş’nin silahından çıkan kurşun arkadaşlık kurduğu öğrenilen Ronava Kalorox’un başına isabet etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



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