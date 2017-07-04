Arkadaşları vurulan pazarcı esnafı ev bastı: 4 yaralı

Olayda biri hamile kadın olduğu öğrenilen 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Mucahir Pazarı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği öğrenilemeyen üç şüpheli pazar yerinde lokanta aracı olan Bahattin G. ve pazarda bulunan 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunun üzerine toplanan pazarcı esnafı oldukları öğrenilen kalabalık grup pazar yeri yakınında yer alan şüphelilerin evini bastı. Eve hasar veren kalabalık evde bulunan biri hamile olduğu öğrenilen iki kadın ve erkeği yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ekibi ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıtamayınca biber gazı kullanarak müdahale etti. Çıkan arbedede polis ve çok sayıda kişi biber gazından etkilendi. Öfkeli kalabalık polisin müdahalesiyle dağıtılabildi.

Şüphelilerin yakınları olduğu iddia edilen kişiler ise polis eşliğinde evden çıkarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.