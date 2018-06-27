Arkeoloji Temelli Doğa ve Bilim Kampı’ Selçuk’ta tanıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Kültür Turizm Bakanlığı Anamur Müze Müdürlüğü, Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi, Karatay Fevzi Çakmak Anaokulu, Mustafa Necati İlkokulu tarafından da desteklenen ‘Arkeoloji Temelli Doğa ve Bilim Kampı’ projesinin tanıtım toplantısı Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, üniversitenin sosyal bilimler alanına önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Arkeoloji Bölümünün kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı projelerle kendisini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Koçak, bölüm için Türkiye’nin önemli alanlarında kazı çalışmaları yaptığını vurguladı. Türkiye’nin eski eserler yönünden zengin bir ülke olduğunu dile getiren Prof. Dr. Koçak, eski kültürel birikim üzerine düzenlenen çalışmaların sosyal etkinlikler çerçevesinde çocuklara büyük katkı yapacağının altını çizdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, önemli bir projenin başlangıcının yapıldığını belirterek, proje kapsamında öğrencilerin eğleneceğini, arkeoloji adına bir şeyleri öğreneceğini ve hayal kuracaklarını ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, program sonunda öğrencilerin arkeoloji bilimine yönelik birtakım birikim sahibi olabileceğine dikkat çekerek, bu tür sosyal faaliyetlere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim Büyükkarakurt da, birçok kazı çalışmasının yabancı bilim insanı tarafından yapıldığını belirterek, Türkiye’nin de arkeolog yetiştirmesi gerektiğini ifade etti. Projenin güzel bir çalışma olacağının altını çizen Büyükkarakurt, Konya Bilim Merkezi’nin de bu konuda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, eğitim camiası olarak bu tür faaliyetlerin olması gerektiğini vurguladı. Kendilerinin de sosyal etkinlikleri desteklediğini dile getiren Kayacılar, öğrencilerin sadece bilgisel anlamda değil, faaliyet anlamında da eğitim almaları gerektiğini kaydetti. Selçuk Üniversitesi Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Tekocak, doğada doğrudan-yansıtıcı bilim öğretimi destekli etkinlikler kullanarak, öğrencilere bilim ve doğa eğitimi verileceğini söyledi. Proje kapsamında katılacak öğrencilerin bilimsel ve sosyal becerilerinin gelişeceğini ifade eden Doç. Dr. Tekocak, böylece doğa ve tarih bilincine sahip bireyler olmaları yönündeki çizginin artacağını belirtti.

12-14 yaş grubu öğrencileri kapsayan ‘Arkeoloji Temelli Doğa ve Bilim Kampı’ 02-07 tarihleri arasında Anamur’da gerçekleştirilecek. Öğrencilerin, alanında uzman kişilerce verilecek olan eğitimlerle bilimi doğada öğrenerek keşfetmesinin hedeflendiği projede, yol, konaklama, eğitim giderleri proje bütçesinden karşılanacak.

Toplantıya, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı H. Selim Büyükkarakurt, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuk Üniversitesi Anadolu Arkeolojisi ve Seramiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Tekocak ile öğrenci ve velileri katıldı.