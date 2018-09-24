Armut ağacı Eylül'de çiçek açtı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meyvesi bulunan armut ağacı Eylül ayının son günlerinde çiçek açtı.

Beyşehir'e bağlı Bayavşar Mahallesi'nde yer alan organize sanayi bölgesindeki bir mermer fabrikasının bahçesinde bulunan armut ağacı, Eylül ayında çiçek açtı. Şaşkınlık yaşayan fabrika çalışanları, arıların da konarak gezindiği dallar arasındaki çiçekleri koklarken, armut ağacının olgunlaşan meyvelerinden de yiyerek istifade etti. Ağacın dallarında meyve ve çiçeklenmeyi aynı anda gören fabrika çalışanları hayretlerini gizlemezken, ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.

Mermer fabrikasının üretim sorumlusu Mevlüt Badem, 14 yıldır çalıştığı fabrikanın bahçesinde Eylül ayında bahçede enteresan bir durumla karşılaştıklarını dile getirerek, "Hiç görmediğimiz farklı bir durum ve olay oldu burada. Armut ağacında, bir yanda armut bir yanda çiçek. İkisi aynı anda. Diğer ağaçlarımız da böyle bir durum söz konusu değil. Ağacın her tarafı çiçek, armuttan çok çiçek var diyebiliriz" diye konuştu.

"Çiçeklenmenin Mayıs ayında olması lazım"

Mermer fabrikası çalışanlarından Mehmet Cipcip de fabrikanın bahçesinde aralarında armudun da olduğu değişik meyve ağaçlarının bulunduğunu belirtti. Bahçede iki armut ağacı olduğunu, birinin meyvelerini kısa süre önce topladıklarını ancak meyve veren diğerinin ise Eylül ayının sonlarına gelindiğinde dallarının bembeyaz çiçek açtığını belirten Cipcip, "Bahçemizde bu kez farklı bir durum var. Bu sene havaların sıcak gitmesinde dolayı Eylül ayında böyle bir ilginç olay yaşadık. Hem ağaçta meyve ermesini gördük hem de çiçeği aynı anda görmüş olduk. 33 yaşındayım, ilk kez böyle bir şey görüyorum. Görenlerin ilgisini çekiyor, resim çekiyorlar, sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Çiçekler güzel de kokuyor. Normalde çiçeklenmenin Mayıs ayı içerisinde olması lazım. Eylül'de hem çiçeği hem de aynı dalda meyvesini görmek çok ilginç geldi bize” şeklinde konuştu.