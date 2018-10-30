“Asım Bir Varoluş Mücadelesi” Konyalı sanatseverlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda “Asım Bir Varoluş Mücadelesi” isimli oyunla izleyicisinin karşısına çıktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Asım Bir Varoluş Mücadelesi” adlı oyun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda izleyiciyle buluştu. Perdelerini, geçtiğimiz sezon sahnelediği ve Abdülhamid Han'ın tahtan indirilmeden önce verdiği mücadeleyi konu alan “Abdülhamid Ateş Çemberi” oyunuyla açan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yine geçtiğimiz sezon sahnelediği ve vatanı uğruna her şeyini hiçe sayarak ölüme koşan Asım'ı, 15'lileri ve Nusrat Mayın Gemisini konu alan “Asım Bir Varoluş Mücadelesi” isimli oyunla yeniden tiyatro severlerle buluştu. Konyalı sanatseverlerin beğenisini kazanan oyunun senaristliği Taner Büyükarman tarafından yapılırken, yönetmenliğini ise Çağatay Çiftçi üstleniyor. Oyun, bu sezon 30 Ekim, 19-20 Kasım ve 10-11 Aralık tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenmeye devam edecek. Öte yandan, yine geçtiğimiz sezon sahnelenen ve Yunus Emre'nin hayatını konu alan “Bir Yunus Hikayesi-Kumdan Şehir” isimli oyun yeni sezonda da Konyalı sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu üç oyun da 5-6-27-28 Kasım, 24-25 Aralık tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Abdülhamid Ateş Çemberi de 12 Kasım ve 3 Aralık'ta seyirci ile yeniden buluşacak. Sanatseverler tiyatro biletlerine; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Belediye Yer Altı Çarşısı Kültür A.Ş Ofisi, Kültür A.Ş Merkez Ofisi - Konya Tren Garı ve online olarak http://sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden ulaşabilecek.