Asker uğurlamasına gitti, otobüs altında kalarak hayatını kaybetti

Konya'da yeğenini askere uğurlamak için otogara giden bir kişi yolcu otobüsünün geri manevra yaptığı sırada tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Otogardaki yolcu indirme peronlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Mevlüt Göklü, yeğeni Abdullah B'yi askere uğurlamak için Otogara geldi. Mevlüt Göklü, yeğeni ile helalleşerek otobüse bindirdi. Konya'dan Edirne'ye gidecek olan Mehmet A. idaresindeki 42 DSN 65 plakalı otobüs geri manevra yaptığı sırada yeğenine el sallayan Göklü'ye çarptı. Otobüs çevresindeki vatandaşların uyarısı ile durduruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Mehmet Göklü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Göklü'nün bir hafta önce dördüncü çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Kazanın ardından otobüs şoförü Mehmet A, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.