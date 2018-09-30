Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri sona erdi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, mutfak kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına organize ettiği organizasyonlardan biri olan ‘Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri' Konya'nın muhtelif yerlerinde 10 bin kişiye dağıtılan özel ‘Aşure Çorbası' ile son buldu. Üç gün boyunca devam eden organizasyon Türkiye'nin gastronomi alanında ‘En'lerini buluşturdu.

Etkinlikler, ilk günündeki programlarının ardından ikinci gün de renkli görüntülere sahne oldu. İkinci gün, Türk Dünyasından gelen misafirlerin, ‘Gastro Şovları' ile başladı. Büyük beğeni toplayan şovlarda Türk Dünyası lezzetleri ve şeflerin şovları alkış aldı. İkinci gün öğleden sonra sahne alan Gürkan Şef şovuyla izleyenleri adeta büyüledi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun da izlediği programda katılımcılar, lezzetlerden tatma fırsatı buldu. Gürkan şefin şovundan sonra Şef Ömür Akkor'un sunumuyla ‘Selçuklu Dönemi Mutfak Sanatları' sunumu gerçekleştirildi. Sadece Konya mutfak kültürünün değil bugünün tüm Anadolu mutfağının temelini oluşturan Selçuklu Mutfağı ile ilgili bu renkli sunumda katılımcılardan büyük beğeni topladı. Akşam da devam eden programda ilk olarak ‘Konya Türkülerinde Yemek Kültürü Konseri' sahneye konuldu. Gecenin son programında ise Ateşbaz Veli Mutfak Kültürü Günlerinde ödül almaya hak kazananlara ödülleri törenle verildi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru tören sonrasında yaptığı açıklamada etkinliklerin paydaşlarından Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) ve Genel Başkanı Ramazan Bingöl'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Toru ayrıca, amaçlarının Ateşbaz Veli Hazretlerinin mutfağını dünyaya tanıtmak olduğunu söyleyerek, “Bu noktada düzenlenen organizasyona katılan şeflere, jüriye ve organizasyonun başarısında emeği olan ekibime teşekkür ediyorum. Sahne önündekiler kadar sahne arkasındakilerde büyük bir takdiri hak etti. Ciddi anlamda ter döktüler. Bu sebeple her birine şükran borçluyuz. ‘Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Günleri' 4 yaşını tamamladı. Emin adımlarla büyüyor. Doğruyu yakalayarak, çok daha güzel ve sürdürülebilir bir şekilde nice yaşlar yaşamayı ve yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Etkinlikler ‘Türk Dünyası Aşuresi' ile son buldu

Konya'nın gastronomi turizmini geliştirmek adına en önemli organizasyon olan ‘Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri' Konya'nın çeşitli bölgelerinde dağıtılan ‘Aşure Çorbası' ile son buldu. 10 bin kişiye dağıtılan aşure için ayrıca bu yıl Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Çorbaya Türk Dünyasından getirilen ürünler katılarak ilk Türk Dünyası Aşuresi' yapıldı. ‘Türk Dünyası Aşure'si vatandaşlara Meram Belediye Başkanı Fatma Toru tarafından ikram edildi. Başkan Toru'nun elinden aşure yeme imkanı bulan vatandaşlar ayrıca, Toru ile hasbihal ettiler. Başkan Fatma Toru ikramın ardından yaptığı açıklamada, Muharrem ayının tüm İslam Aleminin kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulundu. Kültürümüzün en önemli parçalarından biri olan aşurenin Meram'da hafta boyunca devam ettiğini belirten Başkan Toru, Ateşbaz Veli Mutfak Günlerinin son etabında yapılan ve bir ilk olan ‘Türk Dünyası Aşuresinden' Konya'nın farklı bölgelerinde 10 bin kişiye dağıtıldığını ifade etti. Başkan Toru, bu şekilde birlik ve beraberlik adına çok anlam ifade eden bir lezzetin ortaya çıktığını kaydetti. Başkan Toru son olarak, etkinliklerin her yıl değişen ve gelişen çehresiyle Türk Mutfağını en iyi şekilde dünyaya tanıtmaya devam edeceğini kaydetti.