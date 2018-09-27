Ateşbaz Veli Mutfak Günleri başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin organizasyonuyla Hazreti Mevlana'nın aşçısı Ateşbâz-ı Veli'yi anmak adına düzenlenen 'Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri' etkinlikleri başladı.

Etkinlikler Mevlana ile Ateşbaz-ı Veli türbelerinde edilen dualar ve ‘Kazan Açma Merasimi' ile başladı. İlk ziyaret Mevlana Müzesi'ne gerçekleştirildi. Mutfak Günlerinin yerli ve yabancı davetlileri ile programı takip eden yerel ve ulusal basın temsilcileri, Mevlana Müzesinde okudukları duanın ardından Ateşbaz Veli'nin Türbesine geçti. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından programa geçildi.

“Yemekten kasıt, ibadet ve taatın devamıdır”

Son dönemlerde gastronomiye ilginin oldukça arttığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yeme içme kültürünün ulusların hem yaşam biçimlerini ortaya koyduğunu hem de onlar hakkında önemli ipuçları verdiğini söyledi. Dünyada adına ilk türbe yapılan aşçı olma özelliği taşıyan Ateşbaz Veli'nin, Mevlevi zarafetini taşıyarak yaşamış gönül erlerimizden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Başkan Toru, “Öncelikli olarak tabii ki, şehrimizin yemeklerini, ceddimiz Selçuklu'dan bize intikal eden muhteşem mirasın damak zevkini, elbette yansıtmak amacımızdır; ancak asıl önemli olan ne yediğiniz ve yediklerinizin enerjisini nerelerde harcadığınızdır. Ateşbaz Veli, bizi bu tefekkürü yapmaya zorlamaktadır. Konya'dan dünyaya yayılan Mevlevihaneler, helal rızıkları matbahlardan canlara sunarken; yemekten kastın, ibadet ve taatın devamının sağlanması için olduğunu vurgulamışlardır” diye konuştu.

“Ateşbaz Veli bize yol gösterdi, ışık oldu"

Başkan Toru, “Konya gibi kültür dokusunun yüksek olduğu ve kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan bu şehrin yemekleri de elbette şanına yakışır olmalıdır. Ancak asıl önemli nokta, yemeğin bizi yoldan çıkaran değil yola getiren anlayışın hakim olmasıdır. Bunun için, Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri ismiyle yola çıktık. Ateşbaz Veli, bize yol gösterdi, ışık oldu. Bu sene mevcut ödüllere ilave olarak yerel gastronomi ödüllerini de ihdas ederek, şehrimizde bu alanda hizmet veren işletmeleri tanıtmayı amaçladık” dedi.

“Bu etkinlik, dünyanın kaybettiği bereketi yeniden yakalama gayretidir”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Günleri etkinliğini ‘Kadim medeniyetimizin izlerini arama hareketi' olarak nitelendirdi. Medeniyetimizi gün yüzüne çıkarmak adına yıllardır emek verdiklerini söyleyen Angı, Meram Belediyesi'nin son dönemde bu güzellikleri yeniden ortaya çıkarmak adına büyük gayret gösterdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından ‘Kazan Açma Merasimi'ne geçildi. Misafirlere, kazanlarda pişen Tekke Pilavı ikram edildi. Misafirler ayrıca, bir ilk olan ve tüm Türk Dünyasından gelen malzemelerin karışımı ile yapılan aşure çorbasının da tadına bakma fırsatı buldu. Ateşbaz Veli türbesinde gerçekleştirilen programın son bölümünde, Mevlevilikte mutfak kültürüne dair bir canlandırma yapıldı. Türbede gerçekleştirilen ziyaret, konuşma ve Kazan Açma Merasiminden sonra program, öğleden sonra Dutlu Koruluğunda devam etti. Konuklar Meram Belediye Başkanı Fatma Toru eşliğinde, korulukta kurulan sergi ve stantları gezdi. Türk Dünyası ve Yedi Bölge Yedi Lezzet Stantları ile Mutfak Avadanlıkları Sergileri büyük ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde günün son programında Selçuklu Otağında Konya Mutfağı Yöresel Yemek Yarışması gerçekleştirildi.

Açılış programına, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Önder Kutlu, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, İl Müdürleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.