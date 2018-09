Ateşbaz Veli Mutfak Kültürü Günleri başlıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından bu yıl, “Aşımız, Aşk Ola” sloganı ile gerçekleştirilecek olan Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri başlıyor.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 27/28/29 Eylül günlerinde “Aşımız, Aşk Ola” sloganı ile gerçekleştirilecek olan etkinliğe vatandaşları davet ederek etkinlik programının tanıtımı için bir basın toplantısı düzenledi. Bacıyan-ı Meram 2 Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya etkinliğin paydaşlarından, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES)'in Genel Başkanı Ramazan Bingöl de katıldı.

“Ateşbaz Türbesi'nin çevresi mutfak kültürümüzün merkezi olacak"

Ateşbaz-ı Veli isminin gerek Konya gerekse Meram için önemli bir değer olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, belediyenin Ateşbaz'ın Türbesinde yapılan çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türbe çevresinde Meram Eskiyol ve Meram Yeniyol bağlantısını daha önce sağladıklarını hatırlatan Başkan Toru, “Türbenin kuzeyinde bulunan mezbelelik alanı büyük bir park olarak düzenledik. Güneyinde kalan 5500 m²'lik alanın projelendirme çalışmaları tamamlandı. Bölgeyi turistler için bir odak noktası haline getirecek projeler üzerindeki tüm çalışmalarımız tamamlandı. İleriki dönemlerde Sosyal ve kültürel olarak Mutfak Kültürü Müzesi, Selçuklu ve Mevlevi mutfağının tanıtılacağı bir kütüphane ve tüm damaklara en güzel şekilde hitap edecek restoranlarla, bu alan turizmin ve turistlerin hizmetine sunulacak. Meram'a büyük katkı sağlayacak tüm bu güzel projeleri önümüzdeki yıl hayata geçirmeye başlayacağız” diye konuştu.

“Hazreti Pir'in de Ateşbaz'ın da gönlümüzdeki yeri apayrı"

Ateşbaz-ı Veli hazretlerinin kendi gönlündeki yerinin apayrı olduğunu ifade eden Başkan Toru, 4.5 yıl önce başkan adaylığının duyurulduğunda ilk gittiği yerlerden birininde Ateşbaz'ın Türbesi olduğunu söyledi. Hem Ateşbaz hem de Hazret-i Pir'e özel bir bağı ve bağlılığını olduğunu belirten Toru, bu etkinliklerin her iki isme hürmeten her geçen gün daha da güzelleştirdiklerinin altını çizdi. Mutfak Kültürü Günlerini, hem manevi yönden hem kültürel ve sosyal yönden hem de turizm açısından en detaylı şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Toru, "Ateşbaz Veli'nin ismini tüm dünya duyacak ve bilecek. Etkinlikleri buna katkı sağlayacak şekilde her yıl büyüterek devam ettireceğiz. Bu yıl programımız 27 Eylül Perşembe günü Mevlana ve Ateşbaz Türbesi'nin ziyaretiyle başlayacak. Kazan açma merasimi ile devam edecek. Mevlevi mutfak kültürü canlandırmaları ile birlikte yerel lezzetlerin ikramı olacak. Yemek kültüründen sofra adabına hatta sofraya çağırışa kadar her yönüyle anlatılacak bu kültür. Sergiler ve stantlar yine çok renkli. Programımızın ikinci bölümü Dutlu Koruluğu'nda devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Mutfak günleri, dolu dolu geçecek"

Dutlu Koruluğu'nda bulunan Selçuklu Otağı'nda düzenlemeler yapıldığını ve çevresinde Türk Cumhuriyetlerinden gelen misafirlerin yöresel yemeklerini sergileyip ikram edeceklerini ifade eden Başkan Toru, etkinliğin 7 bölge 7 lezzet standı ile Türk dünyası lezzet stantları, Türk dünyası gastro şov, gastronomi alanında otorite Ömür Akkor ile Gürkan Şef'in gastro şovu, yöresel lezzetlerin öne çıkacağı stantlar, yöresel yemek yarışması ve kültürümüzdeki yemek türkülerinin yer alacağı konserlerle renklendirildiğini söyledi. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek olan Aşure Çorbası etkinliğinde bu yıl değişiklik yaparak, Türk Dünyasından gelen misafirlerin kendi ülkelerinin meşhur ürünlerini de Aşure Çorbasında deneneceğini ve bunun halkımıza ikram edileceğini belirten Toru, 3 gün boyunca dolu dolu geçecek ve renkli görüntülerin yaşanacağı Ateşbaz Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günlerine tüm Konyalıları ve tüm Türkiye'yi davet etti.

Toru'dan Millet Kıraathanesi müjdesi

Başkan Toru, bu etkinlikten bir gün önce de farklı konseptiyle Türkiye'de bir ilk olan ‘Millet Kıraathanesinin' açılacağının müjdesini de verdi. Açılışa, Bilal Erdoğan ve Etnospor Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacağını söyleyen Başkan Toru, “Millet Kıraathanesi'ne farklı bir bakış açısı getirdik. Görme engellilerin istifade edebilmeleri adına bril alfabesinde okuyabilecekleri, çıktı alabilecekleri, sesli kayıt yapabilecekleri bir alan oluşturduk. Bu noktada tüm teknolojik donanım onları bekliyor. Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezine üye olduk. Orada bulunan basılı ve dijital bütün kitaplara erişimi sağladık. Türkiye'ye örnek olabilmek ve farkındalık oluşturabilmek adına bir ilki Meram'da gerçekleştirdik. Bu özel yatırımın 26 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek açılışına da tüm Konya'yı bekliyoruz” diye konuştu.