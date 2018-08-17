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17 Ağustos 2018 10:45

Atiker Konyaspor 3 futbolcuyla sözleşme yeniledi

Atiker Konyaspor iç transferde Selim Ay, Ferhat Öztorun ve Volkan Fındıklı ile sözleşme yeniledi.

Atiker Konyaspor 3 futbolcuyla sözleşme yeniledi

17 Ağustos 2018 10:45


Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, transfer komitesi üyesi Asbaşkan Osman Koçak ile birlikte futbolcular Selim Ay, Ferhat Öztorun ve Volkan Fındıklı katıldı.


Törende bir açıklama yapan Asbaşkan Osman Koçak, “Uzun süredir bir arada oynayan bir kadromuz var. Bu kadroyu bozmadan küçük dokunuşlarla çok daha büyük başarıları kovalayan bir ekip kurmayı düşünüyoruz. Bugün futbolcularımız Ferhat, Selim ve Volkan ile 2021 yılına kadar sözleşmemizi yeniledik. İç transferde önümüzdeki günlerde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah diğer futbolcularımızla da karşılıklı olarak anlaşıp rahat bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Futbolcu kardeşlerimize ve kulübümüze imzaların hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.


Atiker Konyaspor Kulübü, oyuncularından Selim Ay ve Volkan Fındıklı ile 2021 yılına kadar sözleşme imzalarken, Ferhat Öztorun’un sözleşmesi 2+1 yıl olarak gerçekleştirildi.




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