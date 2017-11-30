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30 Kasım 2017 17:32

Atiker Konyaspor 300 çocuğu sevindirdi

Atiker Konyaspor kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular ihtiyaç sahibi 300 çocuk ile bir araya gelerek, matara, oyuncak, atkı, şapka ve eldivenden oluşan hediyeler takdim etti.

Atiker Konyaspor 300 çocuğu sevindirdi

30 Kasım 2017 17:32


Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, Başkan Yardımcıları Ahmet Baydar ve Ali Kaya, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Kaleci Antrenörü Zafer Öger ve futbolculardan Ali Çamdalı, Selim Ay, Deni Milosevic ile Moryke Fofana eğitimlerini sürdüren ihtiyaç sahibi çocuklarla bir araya geldi. Atiker Konyaspor’un Oyuncaksız Çocuklar Derneği ile yaptığı iş birliği neticesinde Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi bünyesinde geçici olarak eğitimlerine devam eden Iraklı, Suriyeli, Afgan, Türkmen ve Türklerden oluşan 6-10 yaş arası 300 çocuğa matara, oyuncak, atkı, şapka ve eldivenden oluşan hediyeleri programa katılan kulüp başkanı Fatih Yılmaz, yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular tarafından takdim edildi.


Programda açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Yılmaz, "Çocuğun olduğu her yerde Konyaspor adını yaşatmaya çalışıyoruz. Bir çocuk gülerse dünya güler sloganıyla hareket edip bu tür etkinliklerle Konyaspor aidiyeti oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de 300 çocuğumuzun sevincine ortak olmak için buradayız. Değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, sayın hocamıza, kaptanımıza, futbolcularımıza, derneğimize ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz” dedi.


Programın sonunda kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, atkı ve şapkalarını takarak yeşil-beyaz bir görüntü veren çocuklarla günün anısına fotoğraf çektirdi.




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