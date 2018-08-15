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15 Ağustos 2018 16:41

Atiker Konyaspor, Antalyaspor karşısına formasında TL simgesiyle çıkacak

Atiker Konyaspor milli birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulduğu şu günlerde Antalyaspor maçına sol kolunda Türk Lirası (?) simgesiyle çıkacak.

Atiker Konyaspor, Antalyaspor karşısına formasında TL simgesiyle çıkacak

15 Ağustos 2018 16:41


Son dönemde Türkiye üzerine oynanan büyük oyunlar ve operasyonlara Atiker Konyaspor kayıtsız kalmadı. Atiker Konyaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçında formalarının sol kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkmak için başvuruda bulundu.


Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk yaptığı açıklamada, “Devletimizin ve milletimizin bekası için böylesi günlerde futbol camiasının bir araya gelerek bütünleşmesi ve dik bir duruş sergilemesi son derece önemli. Atiker Konyaspor olarak bu kıvılcımı bu şekilde başlatıyoruz ve bütün takımları da bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz” dedi.




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