Son dönemde Türkiye üzerine oynanan büyük oyunlar ve operasyonlara Atiker Konyaspor kayıtsız kalmadı. Atiker Konyaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçında formalarının sol kolunda Türk Lirası simgesiyle çıkmak için başvuruda bulundu.

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk yaptığı açıklamada, “Devletimizin ve milletimizin bekası için böylesi günlerde futbol camiasının bir araya gelerek bütünleşmesi ve dik bir duruş sergilemesi son derece önemli. Atiker Konyaspor olarak bu kıvılcımı bu şekilde başlatıyoruz ve bütün takımları da bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz” dedi.