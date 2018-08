Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

18 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda sezonun 2. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, günü yapılan tek antrenmanla değerlendirdi. Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörlerin yönetimindeki antrenman iki grupta gerçekleşti. İlk grup sahada antrenman yaparken, ikinci grup U21 Takımıyla antrenman maçında karşılaştı. İlk yarısı Mücahit Can Akçay, Traore ve Vedat Bora’nın golleriyle 3-0 tamamlanan mücadeleden as takım ikinci yarıda Deni Milosevic (2) ve Mücahit Can Akçay’ın golleriyle 6-0 galip ayrıldı.