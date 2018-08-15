Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 14:49

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

15 Ağustos 2018 14:49


18 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda sezonun 2. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, günü yapılan tek antrenmanla değerlendirdi. Yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörlerin yönetimindeki antrenman iki grupta gerçekleşti. İlk grup sahada antrenman yaparken, ikinci grup U21 Takımıyla antrenman maçında karşılaştı. İlk yarısı Mücahit Can Akçay, Traore ve Vedat Bora’nın golleriyle 3-0 tamamlanan mücadeleden as takım ikinci yarıda Deni Milosevic (2) ve Mücahit Can Akçay’ın golleriyle 6-0 galip ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç