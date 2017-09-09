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09 Eylül 2017 22:52

Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 4.

Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

09 Eylül 2017 22:52

haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler müsabakayı değerlendirdi.


Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi. Akçay şöyle konuştu:


“Kötü oynadığımız bir maç. Kötü oynamaktan da öte maçın bazı kırılma anlarında pozisyonları değerlendirmiş olsak coşkumuz ve duygumuz daha farklı olacak. Mağlubiyet üzerine tekrar geri dönüşümüz zor oldu, bunu başaramadık. Kötü oynadığımız ve mağlubiyeti hak ettiğimiz bir akşam oldu bizim için. Potansiyelimiz iyi, potansiyeli olan bir takımız. Bunu daha önceki müsabakalarda gösterdik. Organizasyonumuz ve oyuncularımızın günlük performansı bu maç için yeterli seviyede değilmiş. Belki iyi hazırlanma konusunda da eksiklerimiz olabilir. Bütün bunlar bir araya geldiğinde böyle bir akşam yaşadık. Takımımızın potansiyeli iyi, zaman içerisinde bunları aşabilecek arkadaşlarımıza, bu takımımıza güveniyoruz biz her zaman.”


Mustafa Reşit Akçay, ikinci yarının başında oyuna aldığı Vedat Bora’yı oyundan çıkarmasının hatırlatılması üzerine, bu oyuncunun antrenmanlarda sergilediği performansı maç sırasında sahaya yansıtamadığını sözlerine ekledi.



Susic: "Konyaspor’un aklı muhtemelen Avrupa Ligi’nde"


Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. Konyaspor’un muhtemelen Avrupa Ligi’ne odaklandığını kaydeden Susic, maçın seyircisiz oynanmasının da kendilerine avantaj sağladığını söyledi.


Susic, “Buraya 3 puan almak için geldik, amacımız oydu. İçeride oynadığımız 2 karşılaşmada 5 puan kaybettik. Ofansif bir oyunla 3 forvetle oynadık. Galibiyet bizim için çok önemli. Burada bir şansımız da seyircisiz oynanması maçın, bizim açımızdan bir avantaj teşkil etti. Konyaspor’a da Avrupa Ligi’nde Marsilya maçında başarılar diliyorum. Muhtemelen akılları birazda o maçtaydı, o da bize avantaj olarak döndü” dedi.




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