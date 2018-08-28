Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Yılmaz yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçında net pozisyonlar bulmalarına rağmen, son vuruşlardaki eksikler nedeniyle bunları değerlendiremediklerini belirtti. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanamadıklarını söyleyen Yılmaz, "Kazanmamız gereken bir karşılaşmadan maalesef 1 puan alarak ayrıldık. Özellikle skor avantajını elde ettiğimiz dönemde farkı 2’ye, 3’e çıkaracağımız net pozisyonlar bulduk ama bunları gole çeviremedik. Şu an için 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 beraberliğimiz bulunuyor. Bugün itibariyle sıralamada çok daha iyi bir yerde olabilirdik ancak kaybetmeden yolumuza devam ediyor olmamız önemli. Cuma akşamı lige iyi başlayan ve son derece dirençli mücadele sergileyen Malatyaspor ile deplasmanda puan mücadelesi vereceğiz. Geride kalan 3 karşılaşmadan önemli dersler çıkardık. Malatyaspor maçında hatalarımızı asgari seviyede tutup puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.

“Takıma ve hocamıza güveniyoruz”

Konyaspor Başkan Yardımcısı Yılmaz, taraftarların ilerleyen haftalarda çok daha iyi işlere imza atacak bir takım izleyeceğini, tribünleri heyecanlandıracak bir takım hüviyetine en kısa zamanda sahip olacaklarını ifade ederek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Hücum hattımızla ilgili büyütülecek sorunlarımız yok. 3 maçta 7 gol atan ve sayısız pozisyonuna giren bir takımdan bahsediyoruz. Ama yine de mümkün mertebe çok daha dikkatli olup ürettiğimiz pozisyonları gole çevirme oranını yükseltmemiz gerekiyor. Aynı zamanda öyle umut ediyoruz ki, önümüzdeki maçlarda savunmamızın dikkati ve direnci daha artacak ve çok daha keyifli maçlar izleyeceğiz. Bu dönemde elbette bazı pozisyonlar ve açıklamalar üzerinden eleştiriler olabilir bunları makul karşılıyoruz. Art niyet taşımayan eleştirilerin olması taraftarın takımını sahiplenmesinin en önemli göstergelerinden biridir. Ama henüz sezonun başı ve birçok takımda benzer sıkıntıların olduğunu hep birlikte görüyoruz. Takımımıza, teknik heyetimize inanalım, gereksiz tartışmalarla enerjimizi düşürmeyelim. Hepimiz camia olarak kulübümüzün başarısına odaklanalım. Kulüp başkanımız Hilmi Kulluk başta olmak üzere tüm yönetim kurulumuz bu takımın önemli başarılara imza atacağına sonuna kadar inanıyor. Camia olarak bu inancımızı muhafaza edelim, gerisini teknik heyetimize ve futbolcularımıza bırakalım.”