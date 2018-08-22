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22 Ağustos 2018 14:18

Atiker Konyaspor bayramlaştı

Atiker Konyaspor’da yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve personel, Kurban Bayramı bayramlaşmasını gerçekleştirdi.

Atiker Konyaspor bayramlaştı

22 Ağustos 2018 14:18


Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programı Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman sonrasında gerçekleşti.


Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, başkan yardımcıları Okay Tınkır ve Zahir Renklibay, asbaşkanlar Recep Çınar, Mehmet Günbaş, Bünyamin Sarıtaş, Osman Koçak ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güney’in hazır bulunduğu programda yöneticiler, teknik heyet, oyuncular ve personel bayramlaştı.


Bayramlaşma programında konuşan Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, "İnşallah önümüzdeki tüm bayramlar sevdiklerinizle beraber nice mutlu bayramlar olsun. Bayramların en büyük ve önemli özelliği; birlik beraberlik, kardeşlik ve bir arada olmaktır. Bizim içinde en büyük mutluluk bu sezon ve bundan sonraki sezonlarda birlik içerisinde sezonu tamamlamaktır. Umuyorum sezon boyunca hep bayram mutluluğu ve hep bayram sevinci yaşarız. Hepinizin yolu açık olsun ve sezon boyunca mutluluklar hep bizimle beraber olsun" dedi.




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