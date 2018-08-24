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24 Ağustos 2018 15:31

Atiker Konyaspor Bursaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 3.

Atiker Konyaspor Bursaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

24 Ağustos 2018 15:31

haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.


haftasında 26 Ağustos Pazar günü sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 ile devam etti. Pas çalışması yapan yeşil-beyazlı futbolcular, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.




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