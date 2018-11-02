Atiker Konyaspor, DG Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla DG Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı 11. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmadı. Yevhen Opanasenko'nun takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas çalışması ile devam etti. Oyuncular topla oyun ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.