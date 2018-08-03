Atiker Konyaspor Eto’o ile yollarını ayırdı

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Samuel Eto’o ile bir süreden beri yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcumuz Eto’o Atiker Konyaspor’umuza her anlamda önemli katkılar sağlamış takımımızda forma giydiği süre içinde hem antrenmanlarda hem de maçlarda kulübümüz adına maksimum düzeyde çaba göstermiştir. Samuel Eto’o’ya kulübümüze katkıları ve hizmetleri için camiamız adına teşekkür ediyor, karşılıklı olarak sıcak ve samimi duygular içinde gerçekleşen veda sonrasında, gelecekteki hayatının kendisine güzellikler, mutluluklar ve başarı getirmesini diliyoruz” denildi.

Öte yandan Samuel Eto’o Atiker Konyaspor formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol attı.