Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçında 16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana ülke milli takımlarında bulunan oyuncular ve takımdan ayrı çalışan Filipovic katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan, 5'e 2 ile devam eden antrenman, 3 takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla sona erdi. Turnuvanın galibi Mustapha Yatabare'nin kaptanlığını yaptığı kırmızı takım oldu.