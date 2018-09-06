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06 Eylül 2018 13:15

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

06 Eylül 2018 13:15

haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Atiker Konyaspor bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmazken, Moryke Fofana, Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde bir süre koştuktan sonra tesislere geçti. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan, 5’e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenmanda oyuncular tempolu koşu çalışması yaptı. Antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi.


Öte yandan takımın Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanı anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri de takip etti. Antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektiren minikler bugün doğum günü olan takım kaptanlarından Ali Turan’ın da doğum gününü kutlarken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’a çiçek vererek başarı dileğinde bulundu.




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