İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atiker Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarına altyapı antrenörleriyle başladı

Atiker Konyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılarda takımı altyapı antrenörleri çalıştırdı.


Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan Atiker Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Galatasaray ile deplasmanda Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


U21 Takımı Teknik Sorumlusu Haldun Üstel, ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ile MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Selim Ay katılmadı.


Koordineli ısınma hareketleri ile başlayan antrenman topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.