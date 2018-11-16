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Atiker Konyaspor, Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, 4 günlük iznin ardından ligde 13.

hafta karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.


Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Galataaray maçının hazırlıklarına devam etti. U21 Takımının Teknik Sorumlusu Haldun Üstel, Yardımcı Antrenör Çağdaş Çankaya, Atletik Performans Antrenörü Soner Demirel ve Kaleci Antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde yapılan çalışmaya milli takımlarda bulunan oyuncular, sakatlığının tedavisine devam edilen Selim Ay, Jens Jonsson ve hasta olan Vedat Bora ile dinlendirilen Ertuğrul Taşkıran katılmadı. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri, toplu ve topsuz oyunlarla başlarken, pas çalışması ile devam etti.


Oyuncular topla oyunun ardından yapılan şut ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı.

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