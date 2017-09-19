Atiker Konyaspor, gelecek haftalardan umutlu

Ahmet Baydar kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, güçlerini tam anlamıyla ortaya koyabilecekleri bir sürecin başlayacağını ifade ederek, “Sezon başında Samsun’da üst düzey bir futbol ve mücadele ile rakibimizi yenerek Süper Kupa’yı müzemize götürmüştük. Ancak dün akşam deplasmanda istediğimiz sonucu elde etme konusunda başarılı olamadık. Lig uzun bir maraton ve önümüzdeki günlerde Atiker Konyaspor’un neler yapabileceğini, lige nasıl damga vuracağını herkes görecek. Yeni bir anlayışımız ve yenilenen bir takımımız var. Dolayısıyla saha uygulamalarındaki işleyişte bu süreci yaşayan her takımda olduğu gibi bizde de bütünün parçaları henüz tam olarak yerli yerine oturmadı. Ancak takım olma yolunda hızla ilerlediğimizi söylemek mümkün. Yakın gelecekte çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyoruz. Biraz sabır ve biraz daha aklıselim hareket ederek hedeflerimize hep birlikte omuz omuza vererek ulaşacağız. Fikstür çekimi sonrasında yaptığımız açıklamalarda ilk 5-6 haftanın sıkıntılı geçeceğini söylemiştik. Artık gücümüzü tam anlamıyla ortaya koyabileceğimiz ve yukarı doğru ivme kazanabileceğimiz bir süreç başlıyor. Önümüzde ligde ve Avrupa’da ilk planda oynayacağımız üç maç var ve biz bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak camiamızı sevindirmek istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz” dedi.