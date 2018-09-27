Atiker Konyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atiker Konyaspor, ligin 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda Yeni Amasyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular çalışmalara koşu ve ısınma hareketleri başlayarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdürdü. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.