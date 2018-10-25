Atiker Konyaspor günü tek antrenmanla tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Atiker Konyaspor hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlılar günü öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla değerlendirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 ve topla oyunla devam etti. Antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi.