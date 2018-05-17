Atiker Konyaspor iftar yemeğinde buluştu

Yemeğe Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz, Teknik Direktör Sergen Yalçın, yöneticiler, antrenörler, futbolcular ve çalışanlar katıldı. Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz yaptığı konuşmasında, takımın Süper Lig’de kalmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Yılmaz, “Sezonun tamamlanmasına 10 maç kala Sergen Hocam ve ekibi ile yola devam kararı aldık. Ligde kalacağımıza olan inancımızı hiç kaybetmedik. 5 maç gol yemeden iyi bir başlangıç oldu. Sonrasında iyi sonuçlar aldık. O günden bu yana kenetlenerek büyük bir mücadele yaptık. Bunun sonucu olarak da ligde kaldık. Bu yürekli mücadelenizden dolayı sizlere, hocamıza ve teknik ekibine teşekkür ediyorum. Tabi ki bu sadece takımın, yönetimin ve teknik ekibin başarısı değil. Bir dişlinin iyi çalışabilmesi için tüm parçalarının uyumlu olması gerekiyor. Bizde bu dişlinin parçalarından olan ve başarıda emeği bulunan her kademedeki kulüp çalışanlarımıza emeklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız” dedi.

Takım kaptanı Ali Turan da zor günlerden geçtiklerini ancak sezonun tamamlanmasına 1 maç kala ligde kalmayı garantilediklerini hatırlatarak, “Sezona iyi başlayamadık. Son 10 hafta hocamızın gelişiyle birlikte bir periyoda girdik. Üzerimizde gerçekten çok büyük bir stres vardı. Bu zorluğun üstesinden hep birlikte geldik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Zor bir süreçten geçtik. Bize hiç yakışmayan bir yerdeydik. Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazanan, üst üste iki yıl UEFA Kupası’na giden bir takım olarak bu sene bizim adımıza iyi olmadı ama sonu güzel bitti. Sonuç olarak ligde kaldık. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Bu bize bir ders olur ve seneye daha iyi bir Atiker Konyaspor izletiriz” şeklinde konuştu.

“Zorlu bir işi başardık”

Teknik direktör Sergen Yalçın ise konuşmasında, Atiker Konyaspor’da zorlu bir iş başardıklarını söyledi. Yalçın, “Burada zorlu bir işi başardık. Bu başarıda yönetim kurulu, teknik ekibimiz, oyuncularımız ve çalışanlarımız herkesin katkısı var. Gerçekten işimiz kolay değildi. Biz teknik ekip olarak ayriyeten yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Burada çok rahat bir çalışma ortamı bulduk. Geldiğimizden beri hiçbir sıkıntı yaşamadık. Oyuncularımız son dönemde bizim beklentilerimizden daha fazlasını gösterdiler. Bu kadar psikolojik olarak zor bir süreçte gerçekten çok iyi bir performans gösterdiler. Onlara bugün sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğin sonucunda kümede kalmayı başardık. Esas temennim inşallah Atiker Konyaspor büyük bir camia olarak bundan sonra böyle süreçler bir daha yaşamaz. Burası şehir ve camia olarak daha yukarılarda olmaya layık. İnşallah önümüzdeki seneler herkes için daha hayırlı olur” ifadelerini kullandı.