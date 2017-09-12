Atiker Konyaspor Marsilya’ya gitti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1. hafta maçında 14 Eylül Perşembe günü Olympique Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarının Konya bölümünü tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas 8’e 3 çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmanın ardından yapılan topla oyunla sona erdi.

Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak olan yeşil-beyazlı kafilede; süresiz kadro dışı bırakılan Ali Çamdalı, lisansı yetişmeyen Manyama ile kadroya alınmayan Vedat Bora, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir ile İsmail Güven yer almadı. Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz’ın başkanlık ettiği kafilede ayrıca AK Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli, kulüp yöneticileri ve basın mensupları yer aldı. Yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan özel uçak Konya Havaalanı’ndan saat 14.00’te havalandı.