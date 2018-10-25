Atiker Konyaspor MEDAŞ/MEPAŞ ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Ş. (MEDAŞ), Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ) ile forma kol ve tribün sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza töreninde Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcısı Celalettin Yılmaz, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanargun ile Kulüp Genel Müdürü Bahri Bıçakçı hazır bulundu. Törende konuşan İkinci Başkan Selçuk Aksoy, “MEDAŞ, Konya ile birlikte 6 il ve toplamda 65 ilçeye hizmet götüren şehrimizin ve bölgemizin medarı iftihar kurumlarından bir tanesidir. Dört sezon önce başladığımız iş birliğimiz aksamadan aynı heyecan ve hevesle devam ediyor. Bu bağlamda MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş'a ve MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanargun'a desteklerinden, ilgilerinden dolayı kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Bugün MEDAŞ ve MEPAŞ ile bir sezon daha iş ortaklığımızın devamını resmileştirip imza altına almak için buradayız. Sponsorluk anlaşması kapsamında; Batı tribünümüzün ismi geçtiğimiz sezon olduğu gibi MEDAŞ kalacak. Formamızın sağ kolunda yine MEPAŞ'ın logosu yer alacak. Konyaspor şehrimizin hem ülkeye hem de Avrupa kupaları vasıtasıyla dünyaya açılan penceresi. Bize bu istikamette destek veren yanımızda olan bütün kurum ve kuruluşlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. MEDAŞ ve MEPAŞ'la 4 sezondur süren iş ortaklığımızın bundan sonra da çok daha genişleyerek devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise Konya'nın en önemli markası Konyaspor'a sponsor olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Bu bizim dördüncü yılımız sponsorlukta. Sponsor olduğumuz ilk yıl takım üçüncü olmuştu, ikinci yıl da Türkiye Kupası'nı almıştık. Geçen yıl bir es verildi başarılara. Bu yıl takım iyi gidiyor, inşallah daha da iyi olacak. Bizim ve diğer kurumların da desteğiyle inşallah Konyaspor daha iyi yerlere gelecek. Burada tekrar Avrupa hedefi var şu anda, desteklerle o yerlere gelmesi en büyük dileğimizdir. Bundan sonraki yıllarda da şüphesiz MEDAŞ olarak Konyaspor'a destek vermek bizim görevimizdir. İnşallah bizim hem maddi hem manevi desteklerimizle Konyaspor'u en iyi yerlerde görmek bizim en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanargun da anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, “Bu dördüncü senemiz. Geçen sene tatsız diye tabir edebileceğimiz bir sezon geçirdik ama bu sene çok iyiyiz. Daha iyi yerlere gelebileceğimize de bizler inanıyoruz, başta hocamızın, başkanımızın ve yönetimimizin çabalarıyla. Konyaspor, Konya için çok önemli. Hem kentin ekonomik ve sosyal hayatı için hem de birliktelik olduğu için. Özellikle stat ve seyirci olarak ülkede bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Bizim de bu başarının içerisinde ufak da olsa bir katkımızın olduğunu bilmek bizi ayrıca gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Celalettin Yılmaz da imza töreninde yaptığı konuşmada, “MEDAŞ ve MEPAŞ gibi şehrimizin ve bölgemizin lokomotif markalarının Konyaspor'umuza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu iş birliğimizin sürekli hale gelerek önümüzdeki yıllarda da devam etmesi en büyük temennimiz” diye konuştu.