Atiker Konyaspor, Medicana Sağlık Grubu ile sponsorluğunu yeniledi

Medicana Sağlık Grubu, Atiker Konyaspor'un yeniden sağlık sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşması için Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Fulya Erdemil, "Konyaspor'un sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Medicana Sağlık Grubu olarak Türkiye'nin en önemli sağlık gruplarından birisiyiz ve şu anda Karatay Üniversitesi Hastanesiyiz. Bizim vermiş olduğumuz hizmetin siz değerli yöneticilerimiz ve sporcularımızca da beğenilmiş olması bizim için çok onur vericidir. Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesi için spora ve sporcuya destek vermek ve sporcularımızın her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak bizim için çok önemlidir. Konyaspor ile umarım uzun yıllar sponsorluğumuzun devam edeceğini temenni eder ve her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Yılmaz ise konuşmasında, "Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesiyle 2013 -2014 sezonundan bu yana devam eden güzel bir işbirliğimiz var. Bu birliktelik önce forma sponsorluğu ile başladı ardından sağlık sponsorluğu olarak bugüne kadar devam etti. İnşallah bu desteği ilerleyen dönemlerde forma ya da diğer alanlardaki sponsorluklarda yeniden görebilmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.