Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile mücadele edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlarına başladı.

10 Kasım'da evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Atiker Konyaspor, Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ile Jens Jonsson katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 6'ya 6 çift kale maç ile son buldu.