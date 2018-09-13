İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi sezonun 5. hafta maçında konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı taktik antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman milli takımlardan dönen oyuncuların katılımıyla tam kadro yapıldı. Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması ve taktik çalışma ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.