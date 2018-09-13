Atiker Konyaspor taktik çalıştı

16 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi sezonun 5. hafta maçında konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı taktik antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman milli takımlardan dönen oyuncuların katılımıyla tam kadro yapıldı. Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışması ile başlayan antrenman, pas çalışması ve taktik çalışma ile sona erdi.