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Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Atiker Konyaspor, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçında 10 Kasım Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Atiker Konyaspor günü tek antrenmanla geride bıraktı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine ve çalışmalarına takımdan ayrı devam eden Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Musa Araz katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman topla oyunla devam etti. Top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktik çalışma, şut ve gol çalışması ile tamamladı.

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