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01 Temmuz 2018 22:26

Atiker Konyaspor yeni sezon öncesi toplandı

Atiker Konyaspor 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı 2018-2019 futbol sezonunun hazırlıkları öncesinde Kayacık’ta bulunan tesislerinde toplandı.

Atiker Konyaspor yeni sezon öncesi toplandı

01 Temmuz 2018 22:26


Atiker Konyaspor tesislerinde toplantı salonunda oyuncularıyla ve bir araya gelen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yeni sezon çalışma ve kamp programları ile ilgili bilgiler verdi. En büyük temennisinin sakatlıksız kazasız belasız bir çalışma dönemi geçirmek olduğunu ifade eden Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Bu sezon farklı bir heyecan olacak. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını en iyi şekilde değerlendirmek ve belirlenen hedef doğrultusunda lige iyi bir başlangıç yaparak devamını getirmek istiyoruz. Bu konuda size ve kalitenize güveniyorum” şeklinde görüş belirtti.


Çalımbay ve yardımcıları ile tanışan ve birbirleriyle hasret gideren oyuncular yeni sezonun ilk çalışmasını 2 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de Kayacık Tesisleri’nde yapacak.




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