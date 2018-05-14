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14 Mayıs 2018 16:20

Atiker Konyaspor yeniden yapılanacak

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu, en kısa sürede yeniden yapılanmayla ilgili gereken kararın alınacağını duyurdu.

Atiker Konyaspor yeniden yapılanacak

14 Mayıs 2018 16:20


Aitker Konyaspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden, ‘Büyük Konyaspor Ailesi’ başlığıyla yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonunun bitmesine bir hafta kala Süper Lig’de kalmanın mutluluğunun yaşandığı belirtilerek, en kısa sürede yeniden yapılanmayla ilgili gereken kararın alınacağı duyuruldu.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“2017-2018 sezonunun bitmesine bir hafta kala Süper Lig’de yolumuza devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte çok kıymetli teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve takımımızın başarısı için mesai harcayan değerli ekip arkadaşlarına, sahada ter akıtan, kazanmak için elinden gelen gayreti gösteren gözbebeğimiz futbolcularımıza, tribünlerde takımımızı yalnız bırakmayan, yağmur, çamur, kar kış demeden, deplasmanda ve ev sahibi olduğumuz karşılaşmalarda oyuncularımıza destek olan taraftarlarımıza, Konya protokolümüze, Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere mahalli idarelerimize ve başkanlarına, Konyalı bürokratlarımıza, taban birliklerimize, sezon başından bu yana her konuda maddi manevi bizlere omuz veren sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, kulüp profesyonellerimize, yerel basın kuruluşlarımıza ve mensuplarına, Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada Adana’dan Eskişehir’den gelen, kardeşliği, vefayı her şeyden aziz bilen gönlü güzel dostlarımıza, Türkiye’nin neresinde olursa olsun, hangi takımı tutarsa tutsun, bizimle üzülen, bizimle gülen, dualarını esirgemeyen, mutluluğumuza ortak olan herkese en kalbi duygularımızla teşekkür ediyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu olarak, kulübümüzün önümüzdeki sezonlarda tarihi başarılarını tekrar edebilmesi ve bir kez daha ilklere imza atabilmesi için, en kısa sürede yeniden yapılanmayla ilgili gereken kararı alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.”




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