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Atiker Konyaspor yönetimi ve oyuncular kahvaltıda bir araya geldi

Atiker Konyaspor’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile kahvaltıda buluştu.

Atiker Konyaspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile kahvaltıda buluştu.


Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Atiker Konyaspor'da yöneticiler ve takım, İkinci Başkan Selçuk Aksoy'un ev sahipliğini yaptığı kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı programına İkinci Başkan Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcısı Abbas Kılıç, As Başkanlardan Osman Koçak ve Mustafa Aydınalp, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenörler, idari ekip, futbolcular ve personel katıldı.

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