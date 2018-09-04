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04 Eylül 2018 17:21

Atiker Konyaspor’da 6 oyuncu milli takımlara davet edildi

Atiker Konyaspor’da 6 oyuncu ülkelerinin UEFA Uluslar Ligi, Afrika Uluslar Kupası ve U21 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

Atiker Konyaspor’da 6 oyuncu milli takımlara davet edildi

04 Eylül 2018 17:21


Kaleci Serkan Kırıntılı A Milli Takım’ın 7 Eylül’de Trabzon’da Rusya ve 10 Eylül’de deplasmanda İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçlarının kadrosunda yer alırken, Nejc Subic Slovenya’nın 6 Eylül’de Bulgaristan ve 9 Eylül’de Kıbrıs Rum Kesimi maçlarının kadrosuna çağrıldı. Deni Milosevic ülkesi Bosna Hersek’in 8 Eylül’de Kuzey İrlanda ile deplasmanda 11 Eylül’de ise Avusturya ile iç sahada oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna davet edilirken, Amir Hadziahmetovic ise Bosna Hersek U21 Takımının 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 7 Eylül’de İsviçre, 11 Eylül’de ise Romanya ile yapacağı maçlar için düzenlenen kampına katıldı.


Abdou Razack Traore ülkesi Burkina Faso’nun 8 Eylül’de Mauritaine, Wilfred Moke ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 9 Eylül’de Liberya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası maçlarının aday kadrosunda yer aldı.


Öte yandan Atiker Konyaspor, 4 günlük iznin ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 5 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Kayacık Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak.




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