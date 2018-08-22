Atiker Konyaspor’da, Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 3. hafta maçında Bursaspor’u konuk edecek olan Atiker Konyaspor dün başladığı antrenmanlarına bugün de devam etti. Bugünü tek antrenmanla değerlendiren yeşil-beyazlılarda Petar Filipovic takımdan ayrı çalıştı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5’e 2 ile devam etti. Oyuncular yüksek tempoda koşunun ardından iki gruba ayrılarak dönüşümlü olarak minyatür kale maç ve 5’e 5 oyun ile antrenmanı tamamladı.