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22 Ağustos 2018 14:16

Atiker Konyaspor’da, Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Atiker Konyaspor’da, Bursaspor maçı hazırlıkları sürüyor

22 Ağustos 2018 14:16


Spor Toto Süper Lig’in 3. hafta maçında Bursaspor’u konuk edecek olan Atiker Konyaspor dün başladığı antrenmanlarına bugün de devam etti. Bugünü tek antrenmanla değerlendiren yeşil-beyazlılarda Petar Filipovic takımdan ayrı çalıştı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5’e 2 ile devam etti. Oyuncular yüksek tempoda koşunun ardından iki gruba ayrılarak dönüşümlü olarak minyatür kale maç ve 5’e 5 oyun ile antrenmanı tamamladı.




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