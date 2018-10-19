Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında karşılaşacak Atiker Konyaspor günü tek antrenmanla değerlendirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana apandisit ameliyatı olan ve tedavi süreci devam eden Ali Turan, sakatlanan Hurtado ve aktif dinlenme yapan Traore katılmadı. Antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlayıp 5'e 2 çalışması ile devam etti. Oyuncular iki gruba ayrılarak savunma-hücum organizasyon çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.