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01 Eylül 2018 12:49

Atiker Konyaspor’da futbolculara 4 gün izin

Atiker Konyaspor’da oyunculara 4 gün izin verildi.

Atiker Konyaspor’da futbolculara 4 gün izin

01 Eylül 2018 12:49

Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 5 Eylül Çarşamba günü başlayacak.


Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Konyaspor, aldığı galibiyetle puanını 8’e yükseltti. Sezonun ilk deplasman galibiyetini alan yeşil-beyazlı takımda oyuncular, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapacak. Konyaspor, 5 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla ligin 5. haftasında iç sahada oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.




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