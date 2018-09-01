Atiker Konyaspor’da futbolculara 4 gün izin

Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına 5 Eylül Çarşamba günü başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup eden Konyaspor, aldığı galibiyetle puanını 8’e yükseltti. Sezonun ilk deplasman galibiyetini alan yeşil-beyazlı takımda oyuncular, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapacak. Konyaspor, 5 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla ligin 5. haftasında iç sahada oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.